Bodrum'da bölge trafik ekibine teşekkür plaketi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öğrencilere uygulamalı temel trafik dersleri veren ve öğrencilerin güvenli okul giriş ve çıkışlarını sağlayan trafik ekibine teşekkür plaketi verildi.
2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde Turgutreis Zeyyat Mandalinci İlkokulunda 16 sınıf, 410 öğrenciye verdiği uygulamalı temel trafik derslerinden ve öğrencilerin güvenli bir şekilde okula giriş ve çıkışlarında göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı, Bodrum Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polislere teşekkür plaketi verildi.
Okulda düzenlenen törende, polis memurları Hüseyin Odabaşı ve Salim Çetin'e okul müdürü Ahmet Özşeker tarafından plaketleri verildi.
Rahatsızlığından dolayı törene katılamayan polis memuru Salim Çetin'in plaketini, Bodrum Bölge Trafik İstasyon Amiri İlkay Dikişçi aldı.
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Kaynak: AA