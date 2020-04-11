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Bodrum'da boş cadde ve sokaklar "aksiyon kamerası"yla görüntülendi

Bodrum ilçesinde çevre yolundan görüntü Motosikletli su dağıtıcıları Polis ekiplerinden görüntüler Bodrum'da en işlek cadde ve sokaklardaki sakinlik Bodrum Belediye Meydanı Sahil kesimi Muğla - Bodrum'da sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar "aksiyon kamerası"yla görüntülendi.

11.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:24
Bodrum ilçesinde çevre yolundan görüntü
Motosikletli su dağıtıcıları
Polis ekiplerinden görüntüler
Bodrum'da en işlek cadde ve sokaklardaki sakinlik
Bodrum Belediye Meydanı
Sahil kesimi Muğla - Bodrum'da sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar "aksiyon kamerası"yla görüntülendi.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kent merkezleri ve ilçeler boş kaldı.
Kavşaklarda nöbet tutarak devriye gezen polis ekipleri, yasağa uymayarak sokağa çıkanlara cezai işlem uyguladı.
Bazı hastanelerde nöbetten çıkan sağlık çalışanları, polis araçlarıyla evlerine götürüldü. Sabah iş yerini açan fırıncılar, çıkardıkları ekmekleri araçlarına yükleyerek sokak sokak, ev ev dolaşarak vatandaşlara ulaştırdı.
Cadde, sokak ve meydanlarda çok sayıda polis ekibi ve belediye görevlilerinin olduğu görüldü. Bodrum’da boş cadde ve sokaklar ’aksiyon kamerası’yla görüntülendi

Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Polis, Güncel
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