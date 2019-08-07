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Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı, mahalleli seferber oldu

Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı, mahalleli seferber olduMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular mahallesinde çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı.

07.08.2019 19:27
Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı, mahalleli seferber oldu
Bodrum'da çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı, mahalleli seferber oldu
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Mumcular mahallesinde çıkan orman yangınında alevler köylere ulaştı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Mumcular mahallesi eski Bodrum yolu üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile hızla büyüyen yangına karadan 10 arazöz ve iş makinesi, havadan ise 2 helikopter ile müdahale başladı.
Öte yandan Nazilli ve İzmir'den yangın söndürme çalışmalarına destek için 2 helikopter ve çok sayıda arazözün yola çıktığı öğrenildi.
Köy sakinleri evlerini terk etti
Öğlen saatlerinde başlayan orman yangınını söndürmek için Mumcular mahallesine bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar seferber oldu. Rüzgarın etkisi ile kısa sürede alevler köylere kadar ulaştı. Baz köy sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çok sayıda ambulansında sevk edildiği bölgede dumandan zehirlenen vatandaşların olduğu öğrenildi.

Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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