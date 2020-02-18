Bodrum'da çipli atık konteynerleri hizmette

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde hayata geçirilen akıllı atık toplama projesiyle kent temizliğinde verimlilik planlanıyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce ' Mis Gibi Bodrum' sloganıyla yürütülen proje kapsamında atık konteynerlerine bugün ilk çipler takılmaya başlandı. Bodrum'da, akıllı atık toplama ve kent temizliği çalışmalarının sürdüğünü belirten Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, yeni uygulamanın konteynerlerin teknolojik olarak takibinin yapılmasını sağlayan bir sistem olduğunu ifade etti. Sistem hakkında bilgi veren Başkan Aras, şunları söyledi:

"Karar alma aşamasında bizlerin işini kolaylaştıracak, verileri toplayabileceğimiz bir sistem olacak. Hangi konteynerin hangi noktadan hangi saatte alındığını kayıt altında tutabileceğiz. Bu sayede ekiplerimizi ona göre görevlendirebileceğiz. Toplanacak veriler sayesinde, yapılacak yeni planlamalarla iş yükümüzün hafifleyecek. Ayrıca bu sistem sayesinde, 'günlerdir çöpümüz alınmıyor' gibi birtakım şikayetlerin de önüne geçmiş olacağız."

TÖRENLE SERTİFİKALARINI ALDILAR

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli 31 personel, 40 saatlik eğitimin ardından sertifikalarını Başkan Aras'ın elinden aldı. Tehlikeli ve Çok Tehlikeleri İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddelerle İlgili İşler'e ait mesleki eğitimden geçen personele sertifikalarını veren Başkan Aras, belediyenin halka yansıyan yüzü olan üniformalı personelin öncelikle kendi güvenliklerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini hatırlattı. Başkan Aras, personel özlük haklarının, yemek ve servis hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması için çalışmaların başlatıldığını da söyledi.