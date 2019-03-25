Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibini Temizledi

Kaynak: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde, denizden kısa sürede yarım ton atık çıkarıldı.Bodrum Belediyesince, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi açıklarında devam etti.Bodrum Belediyesi Dalış Timi ve gönüllülerden oluşan 17 kişilik dalgıç ekibi, Gümüşlük limanı ve çevresinde deniz dibi temizliği yaptı.Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada denizden, aralarında plastik, metal, ahşap, cam, tekstil ve araç lastiklerinin de olduğu 512 kilogram atık malzeme çıkarıldı.Bazı teknelerin de destek verdiği etkinlikte çıkartılan atık malzemeler çevre bilinci oluşması amacıyla sahilde bir süre sergilendi. Cinslerine göre ayrıştırılan atıklar daha sonra geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.