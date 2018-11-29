Bodrum'da Dehşete Düşüren Görüntüler

29 Kasım 2018 Perşembe 17:36



29 Kasım 2018 Perşembe 17:36

Bodrum'da yaşanan sel felaketi nedeniyle ilçede büyük bir afet yaşandı. Kırmızı alarmın verildiği tatil kentinde cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sel sularına kapılan araçlar kullanılamaz hale geldi. Sel sularının oluşturduğu girdaba kapılan araçların görüntüsü ise dehşete düşürdü.Öğle saatlerinde başlayan yağış sonrası Bodrum ilçe merkezinin yanı sıra çevre mahallelerde de yollar dereye döndü. Selde araçlar dere yatağına doğru sürüklendi. İnsanlar sele kapılmamak için güvenli buldukları bölgeden dışarı çıkmadı. Yağmur sonrası girdaba kapılan araçların oyuncak gibi sürüklenmesi ise kameralara yansıdı.Büyük çapta maddi zarar meydana gelen ilçede belediye ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - MUĞLA