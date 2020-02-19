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Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliğinde 116 kilogram atık toplandı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde 116 kilogram atık çıkarıldı.

19.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:06
'nın ilçesindeki deniz dibi ve kıyı temizliği etkinliğinde 116 kilogram atık çıkarıldı.
Gümbet Koyu'nda düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, denizin dibindeki atıkları topladı.
Çalışmalara, Gümbet Mahalle Muhtarı Ali Haydar Mahsur ile Hüseyin Boyacı İlkokulu'ndan bazı öğrenci ve öğretmenler de kıyıdan destek verdi.
Temizlik sonunda denizden ve kıyıdan lastik, cam, plastik ile metal malzemelerden oluşan 116 kilogram atık kıyıya getirildi.
Atıklar ayrıştırılarak belediye geri dönüşüm tesisine nakledildi.
Öte yandan, dalgıçların deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla görüntülendi.
Bodrum'da deniz dibi ve kıyı temizliğinde 116 kilogram atık toplandı

Ali haydar, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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