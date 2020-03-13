Bodrum'da dezenfekte çalışması yapıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.
13.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:09
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.
Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, rutin olarak yaptıkları temizlik işlerini sıklaştırdı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokak, cadde ve açık alanlar dezenfektan ile yıkandı.
Belediyenin tüm idari binaları ile kültür merkezleri ve kafeteryalarının yanı sıra pazar yerleri ve çocuk parklarında da rutin temizliğin dışında dezenfeksiyon uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, rutin olarak yaptıkları temizlik işlerini sıklaştırdı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokak, cadde ve açık alanlar dezenfektan ile yıkandı.
Belediyenin tüm idari binaları ile kültür merkezleri ve kafeteryalarının yanı sıra pazar yerleri ve çocuk parklarında da rutin temizliğin dışında dezenfeksiyon uygulaması başlatıldığı bildirildi.
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Kaynak: AA
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