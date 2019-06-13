Bodrum'da dilencilere yönelik denetim

Bodrum
Belediyesi zabıta ekipleri, şehir genelinde dilencilere yönelik denetim yaptı.
Turizm sezonunun başlamasıyla ilçe genelinde özellikle kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde ve çarşı merkezlerinde denetimler artırıldı.
Cami önleri, yol kenarları ve sahillerde operasyonlarını sıklaştıran ekipler, dilencilik yaptıklarını tespit ettikleri kişileri yakalayarak "kabahatler kanunu" kapsamında yasal işlem uyguluyor.Zabıta Müdürlüğü
yetkilileri, küçük çocukları da kullanarak duygu sömürüsü yapanlara para verilmemesi konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AAZabıta
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