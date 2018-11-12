Bodrum'da Domuz Paniği

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:41



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:41

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaban domuzları mahallelerde korku saçıyor. Sürüler halinde gezen domuzlar, şehre inerek yemek arıyor. Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde geçtiğimiz gün onlarca domuz sürüsü mahalleye indi. İrili ufaklı yaklaşık 60 domuz tarlalara ve çöp konteynerlerine dadandı. Çevrede korkuya neden olan domuzlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Domuzları gören Mustafa Yurdan, sürüler halinden gezdiklerini belirterek, "Gümüşlük Mahallesi'nde aracımla giderken domuzlara rastladım. Yaklaşık 60 kadar domuz mahallede gidiyorlardı. Sabah olduğundan birçok tarlaya zarar verdiklerini duydum" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Bodrum'da aç kalan domuzların Gümbet, Konacık ve Yalıkavak mahallelerinde de birçok kez göründükleri öğrenildi.(İHA)