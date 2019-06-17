17.06.2019 18:24
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Bodrum'da drone'lu trafik denetimi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerince drone ile trafik denetimi yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerince drone ile trafik denetimi yapıldı.
Bodrum Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince, Ortakent-Bodrum kara yolu Atatürk Caddesi istikametinde, drone ile uygulama gerçekleştirildi.
Kırmızı ışık ihlali yapan veya trafikte kask takmadan seyreden motosiklet sürücüleri, trafik ışıklarının üst kısmında havada bekletilen drone ile tespit edildi. Drone uygulama noktasına yakın bir bölgede bekleyen trafik timlerince durdurulan sürücülere, çeşitli maddelerden ceza kesildi.
Öte yandan yaklaşık iki saat süren uygulamada çok sayıda sürücünün, kurallara uygun şekilde trafikte seyrettiği de dikkati çekti.Bodrum'da drone'lu trafik denetimi
Kaynak: AA
Polis, Muğla, Bodrum, Güncel

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