Haberler » Güncel » Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 3 kayıp

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 3 kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı.

11.10.2019 23:10Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 3 kayıp
Muğla'nın Bodrum ilçesi sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot battı. 2 göçmenin yüzerek kendi imkanlarıyla kıyaya ulaştığı ve 9 göçmenin ise denizden kurtarıldığı olayda, kayıp 3 göçmeni arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Olay, saat 20.15 sıralarında Bodrum'un İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için İçmeler sahilinden denize açılan ve içerisinde 14 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, kısa bir süre sonra aşırı yük nedeniyle battı. İçerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun battığı ihbarının alınması üzerine olay yerine 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi gönderildi.
Başlatılan arama kurtarma faaliyeti sırasında denizden 9 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 2 düzensiz göçmen ise kendi imkanları ile sahile çıkmayı başardı. Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden lastik bot içerisinde toplam 14 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine başkandı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülüyor.
(Eren Ayhan - Tuba Ayhan/İHA)

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:49 Spor arnavutluk teknik direktörü reja'nın açıklamaları
00:46 Kayıp olarak aranan kişi, husumetlileri tarafından öldürülüp, gömülmüş
00:42 Bakan Koca'dan A Milli Takım'a tebrik
00:38 Dışişleri bakanlığı'ndan abd'ye 'yaptırım' cevabı
00:36 Trump'tan "Türkiye" açıklaması
00:36 Spor deniz türüç'ün açıklamaları
00:34 Çanakkale'de, yol kenarında otobüs beklerken otomobil çarpan 3 kadın öldü
12.10.2019 00:50:30