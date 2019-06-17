Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 12 ölü

Muğla
'nın Bodrum
ilçesi açıklarında, teknenin batması sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 3'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.
Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren Filistin
, Yemen
, Somali
ve Suriye
uyruklu 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı
unsurlarınca kurtarıldı.
Dalgıçların çalışmasında ise 3'ü çocuk 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Su yüzüne çıkarılan cesetler, botlara alınarak Turgutreis
sahiline getirildi.
Cenazeler, ilçedeki hastanelerin morglarına konuldu.
Yaklaşık 32 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişi veya kişileri arama kurtarma çalışmalarının ise sona erdiği öğrenildi.