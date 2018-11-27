Bodrum'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Teknenin Batması

27 Kasım 2018 Salı 16:31



27 Kasım 2018 Salı 16:31

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Gümbet Mahallesi'nde, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 31 kişinin kurtarıldığı olayla ilgili aranan bir kişi İzmir'de gözaltına alındı.Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca, teknenin batması olayına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarılan M.T'yi, Aydın-İzmir kara yolunun Yazıbaşı mevkisinde yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına aldı.Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Bodrum'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde, yaklaşık 6 metrelik "Ela" isimli tekne, 22 Ekim'de, sahile yaklaşık 50 metre mesafede batmış, kapasitesini aştığı halde içine "istiflendikleri" anlaşılan, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 34 düzensiz göçmen denize düşmüştü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmalarda 31 düzensiz göçmen kurtarılmış, 3 çocuk ise hayatını kaybetmişti.Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklanmıştı.