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Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması ise devam ediyor.

09.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:20Bodrum'da düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot battı
'nın ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması ise devam ediyor.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Kongo, Senegal, Somali ve Pakistan uyruklu 7 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Akyarlar Mahallesi Hüseyin Burnu açıklarında henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.
İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 6 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler kayıp olduğu belirtilen Pakistan uyruklu bir kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Arama çalışmalarına zaman zaman sahil güvenlik helikopteri de destek veriyor.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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