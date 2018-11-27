Bodrum'da Ev Yangını

Bodrum
ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Konacık
Mahallesi, Kamuran Erdun Sokak'taki bir evden dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Muğla
Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışması sırasında 112 Acil Servis
ekipleri de tedbir amacıyla bölgede hazır bekletildi.
Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
Konacık,İtfaiye,Bodrum