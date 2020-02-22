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Bodrum'da ev yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

22.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:19Bodrum'da ev yangını
'nın ilçesinde evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Bodrum Yalıkavak Mahallesi Atatürk Caddesi Yıldızhan sokakta bulunan evde yangın olduğu ihbarının ardından Büyükşehir Belediyesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. 112 ambulansının da yönlendirildiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Ekiplerin yangın söndürme çalışması esnasında alevlerin arasında kalan bir kedi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. - MUĞLA

İtfaiye, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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