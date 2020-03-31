Bodrum'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Bodrum ilçesinden görüntüler Bodrum Belediye Meydanı'ndan görüntü En işlek caddelerden biri olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki sakinlik Bodrum Kalesi'nden görüntü Boş kalan Kumbahçe ve Paşatarlası Plajı'ndan görüntü Bodrum'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu MUĞLA - Yeni...
31.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:53
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Bodrum ilçesinden görüntülerBodrum Belediye Meydanı'ndan görüntüEn işlek caddelerden biri olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki sakinlikBodrum Kalesi'nden görüntüBoş kalan Kumbahçe ve Paşatarlası Plajı'ndan görüntü Bodrum'da "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuldu MUĞLA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul , Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.
Ege'de bazı meydanlar boş kaldı.
Muğla 'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin genelde yoğun olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları "Evde kal" çağrısıyla sessizliğe büründü.
Ege'de bazı meydanlar boş kaldı.
Muğla 'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin genelde yoğun olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları "Evde kal" çağrısıyla sessizliğe büründü.
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Kaynak: AA
Etiketler: Cumhuriyet Caddesi, İstanbul, Bodrum, Muğla, Güncel