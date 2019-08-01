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Bodrum'da fiber teknede 24 kaçak göçmen yakalandı

BODRUM'da, yasa dışı yollardan fiber tekne ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 24 Suriyeli, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

01.08.2019 16:31 Bodrum'da fiber teknede 24 kaçak göçmen yakalandı
BODRUM'da, yasa dışı yollardan fiber tekne ile Yunan adalarına geçmeye çalışan 24 Suriyeli, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Bodrum açıklarında bulunan Sahil Güvenlik botundaki görevliler, geçen salı günü saat 04.00 sıralarında, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir fiber tekneyi durdurdu. Teknedeki Suriye uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. 18'i erkek, 5'i kadın, 1'i çocuk olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. Tekne de yedeklenerek kıyıya çekildi. Kimlik tespit işlemleri tamamlanan kaçak grubu, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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