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Bodrum'da fırtına ve sağanak etkili oldu

BODRUM'da, fırtına yerini sağanağa bıraktı.

25.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:10Bodrum'da fırtına ve sağanak etkili oldu

BODRUM'da, fırtına yerini sağanağa bıraktı. Cadde ve sokakları su basarken, feribot seferleri iptal oldu, uçaklar piste indirilemeyince, başka havalimanlarına yönlendirildi. Yağmurun ardından hayat normale döndü.

'da öğlen saatlerinde, başlayan ve saatte 70 kilometre hıza ulaşan fırtına, yerini sağanağa bırakınca, sokakları, iş yerlerini ve evleri  su bastı. Birçok bölgede taşkınlar meydana geldi. Turgutreis, Bodrum yolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Bodrum- Kos, Bodrum- Datça feribot seferleri iptal edildi. Milas- Bodrum havalimanına inmesi beklenen yolcu uçakları, piste inemeyince başka havalimanlarına yönlendirildi. Dere Sokak tamamen sulara gömüldü. Atatürk Bulvarı, Gümbet Kavşağı, Konacık Kavşağı sular altında kalınca trafik polisleri yolu kısmi olarak trafiğe kapatıp, kontrollü geçiş sağladı. Bodrum Belediye ekipleri ise tıkanan mazgalları temizlemek için 1 metrelik suya girdi. Karayolları ekipleri, emniyet güçleri, Muğla Arama Kurtarma Derneği ve belediye ekipleri tıkanan yolları açmak için çalışma başlattı.Yağmurun ardından hayat normale dönerken, meteorolojik uyarı yapılan ilçede, ilerleyen saatlerde rüzgarın hızının ve yağışın etkisinin artması bekleniyor.



Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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