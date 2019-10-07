Haberler » Güncel » Bodrum'da Geleneksel 7. Balık Avı Festivali

Bodrum'da Geleneksel 7. Balık Avı Festivali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Geleneksel 7. Balık Avı Festivali" kapsamında 25 bin levrek yavrusu denize salındı.

07.10.2019 09:36Bodrum'da Geleneksel 7. Balık Avı Festivali
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Geleneksel 7. Balık Avı Festivali" kapsamında 25 bin levrek yavrusu denize salındı.
Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balık Avcıları Derneğince (BORABDER) Yalıkavak Mahallesinde deniz dibi temizliğiyle başlayan etkinlik, balık avı yarışmasıyla devam etti.
Yarışma sonunda katılımcıların avladıkları balıklar tartılarak dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
Festival kapsamında, kamyon üzerinde tanklara konularak getirilen 25 bin levrek yavruları denize bırakıldı.
Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, doğanın korunmasının önemine dikkati çekti.
Doğal güzellikleri hep birlikte koruyup gelecek nesillere bırakmak gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Balıkçılığı da sürdürülebilir şekilde yapmamız lazım." dedi.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:52 Suriye sınırına iş makinesi sevkiyatı
12:52 Bilecik'te uyuşturucu operasyonu
12:51 Altunizade metrobüs durağı'nda bu sabah
12:51 Dha yurt bülteni - 7
12:50 Siteler esnafından Diyarbakır annelerine destek
12:50 Fırat'ın doğusuna operasyon
12:50 "Mühendishane Projesi"nde yeni eğitim yılı başladı