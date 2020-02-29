Bodrum'da göçmenlere fırtına engeli; Edirne'ye yöneldiler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bu sabah başlayan ve etkisini artıran lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler deniz üzerinden yola çıkmadı ve Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na yöneldi.

Bodrum'da bu sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı felç etti. Hızı zaman zaman 70 kilometreye kadar ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle Akyarlar ve Turgutreis'te dev dalgalar saatlerce sahili dövdü. Suriye'nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından, Türkiye'nin 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberleri üzerine gözler Ege sahillerine çevrildi. 3 yaşındaki Suriyeli Aylan'ın 5 önce yıl cansız bedenin vurduğu Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki Fener Burnu Sahili başta olmak üzere kıyı kenarlarında fırtına nedeniyle hareketlik yaşanmadı.

Bodrum'dan Yunanistan'ın Kos Adası'na deniz yoluyla umuda yolculuk yapma girişiminde bulunan Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, Somali ve Pakistan uyruklu göçmenlerin, fırtına engeli nedeniyle deniz yolu yerine Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ettikleri öğrenildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öte yandan meteoroloji, "Rüzgarın, Marmara'nın Doğusu, Güney Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulundu.