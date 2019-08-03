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Bodrum'da görüştüler! Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e sürpriz teklif

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sözleşmesi uzatılmayan Volkan Demirel ile Bodrum'da bir araya geldi. Yanal, Demirel'e "Gel yardımcım ol" teklifinde bulundu.

03.08.2019 09:42
Bodrum'da görüştüler! Ersun Yanal'dan Volkan Demirel'e sürpriz teklif

Fenerbahçe'yle mukavelesi bittikten sonra halen sözleşmesi yenilenmeyen Volkan Demirel, kişisel çalışmalarına devam ederken tatilini de sürdürüyor. Tecrübeli kalecinin resmi sitedeki fotoğrafı ise kaldırılmadı. Bütün bunlar yaşanırken herkes Volkan'la yakın zamanda 1 yıllık yeni mukavele yapılmasını bekliyordu. Ancak oldukça ilginç gelişmeler yaşandı.

VOLKAN 1 YIL DAHA KALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe takımı dünü izinli geçirirken Teknik Direktör Ersun Yanal, Bodrum'a gitti. Akşam'ın haberine göre ünlü tatil beldesinde Volkan Demirel ve Ersun Yanal baş başa uzun süre konuştu. Bu görüşmede tecrübeli kalecinin 1 yıl daha F.Bahçe'de forma giydikten sonra jübile yapmak istediğini belirttiği öğrenildi.

"FENERBAHÇE'YE HİZMETE DEVAM ET"

Yanal ise, "Gel benim yardımcım ol. Fenerbahçe'ye hizmete devam et" önerisini getirdi. Önümüzdeki günlerde Volkan'la ilgili karar verilecek. Tecrübeli file bekçisiyle mukavele yapılsa bile maçlara çıkmaktan çok Yanal'a yardımcı olacağı öğrenildi.


Volkan Demirel, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Bodrum, Spor

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