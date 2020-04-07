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Bodrum'da gündüz vakti yaban domuzu görüntülendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gündüz vakti kent merkezine inen yaban domuzu şaşkınlık yarattı.

07.04.2020 14:46 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:46
Bodrum'da gündüz vakti yaban domuzu görüntülendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde gündüz vakti kent merkezine inen yaban domuzu şaşkınlık yarattı.

Yeniköy Mahallesi Metin Yanık Sokak'ta, evlerin arasında gündüz vakti yiyecek ararken görülen yaban domuzu, paniğe neden oldu. Vatandaşları gören yaban domuzu korkup kaçmaya başladı. Bu sırada bir köpek de domuzun peşine düşüp kovaladı. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yeniköy Mahallesi, Bodrum, Güncel
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