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Bodrum'da Hakan Aygün adliyeye sevkedildi

Bodrum'da Hakan Aygün adliyeye sevkedildiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Hakan Aygün, sosyal medya aracılığıyla 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

03.04.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:46
Bodrum 'da Hakan Aygün adliyeye sevkedildi
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Hakan Aygün, sosyal medya aracılığıyla 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Gazeteci Hakan Aygün, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün, Gümbet İskelesi'ne bağlı olan teknesinde gözaltına alındı. Aygün'ün teknede yapılan aramada ele geçirilen dizüstü bilgisayarına da incelenmek üzere el konuldu. Twitter hesabında yaptığı bir paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aygün, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Bodrum’da Hakan Aygün adliyeye sevkedildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hakan Aygün, Bodrum, Güncel

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Bodrum'da Hakan Aygün adliyeye sevkedildi
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