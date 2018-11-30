Bodrum'da Hasar Tespit Çalışmalarına Başlandı

Bodrum
Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçede hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirterek, "Şu ana kadar 100 konut, 50 iş yeri ile 60 civarında araç su baskını
dolayısıyla hasar gördü." dedi.
Yılmaz, incelemelerde bulunmak üzere geldiği, selden zarar gören Dere Sokak'ta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanağın ardından yaşanan sel nedeniyle çok sayıda iş yeri ve aracın hasar gördüğünü söyledi.
Dün araçların su birikintisinde kalması nedeniyle ana güzergahların bir süre trafiğe kapandığını hatırlatan Yılmaz, olay yaşandıktan hemen sonra kurtarma ve temizlik çalışmalarına başlandığını dile getirdi.
Akşam saatlerinde ana yol güzergahını trafiğe açtıklarını, hayatın normale döndüğünü aktaran Yılmaz, gece boyu AFAD
, Türk Kızılayı
, belediye ekiplerinin çalışma yürüttüğünü ifade etti.
Yılmaz, ilçede temizleme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:
"Yağışların ardından 300'e yakın ihbar aldık. Şu ana kadar 100 konut, 50 iş yeri ile 60 civarında araç su baskını dolayısıyla hasar gördü. Şükürler olsun ki bir can kaybı olmadı. Bugün itibarıyla artık hasar tespit çalışmalarına başladık. Çevre Şehircilik ve AFAD ekiplerinin oluşturduğu ekipler hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar tamamlanınca hem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız hem de AFAD aracılığıyla vatandaşlarımıza yardımda bulunacağız. Bizim dışımızda belediyemizde vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için yardımda bulunacak."
su baskını,Bodrum