Bodrum'da hortum
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi.
29.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:12
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi.
Bodrum'un Akyarlar Koyu'na 1 mil uzaklıkta denizde hortum çıktı. Sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından deniz ortasında bir hortum oluştu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülediği hortum, Bodrum-Kos arasında bir müddet görüldükten sonra kayboldu. - MUĞLA
Bodrum'un Akyarlar Koyu'na 1 mil uzaklıkta denizde hortum çıktı. Sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından deniz ortasında bir hortum oluştu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülediği hortum, Bodrum-Kos arasında bir müddet görüldükten sonra kayboldu. - MUĞLA
Kaynak: İHA