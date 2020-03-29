Bodrum'da hortum
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi.
29.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:37
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde hortum meydana geldi.
Bodrum'un Akyarlar Koyu'na 1 mil uzaklıkta denizde hortum çıktı. Sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından deniz ortasında bir hortum oluştu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülediği hortum, Bodrum-Kos arasında bir müddet görüldükten sonra kayboldu.
(Eren Ayhan/İHA)
Bodrum'un Akyarlar Koyu'na 1 mil uzaklıkta denizde hortum çıktı. Sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından deniz ortasında bir hortum oluştu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülediği hortum, Bodrum-Kos arasında bir müddet görüldükten sonra kayboldu.
(Eren Ayhan/İHA)
Kaynak: İHA