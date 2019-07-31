Haberler» Güncel» Haber

Bodrum'da hükümlüler ve belediye işçilerinden kıyı temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlüler, belediye işçileriyle çevre temizliği yaptı.

31.07.2019 19:21
Bodrum'da hükümlüler ve belediye işçilerinden kıyı temizliği
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğü bulunan hükümlüler, belediye işçileriyle çevre temizliği yaptı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulunca hazırlanan "Hep Birlikte Temiz Bir Geleceğe" projesi kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile 5 hükümlü Adaboğazı mevkinde kıyı temizliği gerçekleştirdi.
Temizlik çalışmasının ardından belediye tarafından yaptırılan "Lütfen çöp atmayın", "Temizlemek bizim, korumak hepimizin görevi" ve "Temiz insan, temiz çevre" yazılı tabelalar bölgeye yerleştirildi.
Toplanan atıklar ayrıştırılması için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:37   FLAŞ
23:37   Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın önemli stratejik ortak olduğunu...
23:36   Brezilya'daki hapishanede çıkan çete kavgası
23:35   Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris...
23:34   Bayram arifesinde kurbanlıklar azalırken esnafın yüzü güldü
23:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
23:32   ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.