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Bodrum'da "Huzur" uygulaması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eğlence mekanlarına yönelik "Huzur" uygulaması yapıldı.

09.08.2019 01:32 Bodrum'da
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eğlence mekanlarına yönelik "Huzur" uygulaması yapıldı.
Muğla Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri ile Bodrum Emniyet Müdürlüğünce 300'e yakın polisin katılımıyla gece kulüplerinin yoğun olduğu Gümbet Barlar Sokağı'nda eş zamanlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Emniyetin farklı birimlerinin yer aldığı çalışmalarda, bin 227 kişi Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasına tabi tutuldu. Eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede iş yerleri kontrol edildi.
Söz konusu eğlence mekanlarının uyuşturucu bulunması ihtimaline karşı arandığı çalışmalarda, Narkotim ekiplerinin dedektör köpekleri de kullanıldı.
Gümbet'te yaklaşık iki saat süren uygulamada, aranan 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ruhsatsız 1 kısa namlulu tüfek ile 20 av tüfeği fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bodrum, Muğla, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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