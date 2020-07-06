Bodrum'da iki kişiyi öldüren katil zanlısının kara listesinde bir kişi daha olduğu öğrenildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan mesai arkadaşları Hasan Yanık (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26), kafalarına tabanca ile kurşun sıkarak öldüren katil zanlısı M.V.A.'nın kara listesinde bir kişi daha olduğu öğrenildi.

Bodrum'da iki kişiyi öldüren katil zanlısının kara listesinde bir kişi daha olduğu öğrenildi
06.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:50
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan mesai arkadaşları Hasan Yanık (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26), kafalarına tabanca ile kurşun sıkarak öldüren katil zanlısı M.V.A.'nın kara listesinde bir kişi daha olduğu öğrenildi. Katil zanlısının Cuma günü sabah öldürdüğü 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu ise cinayeti tanıklık ettiği için şahit bırakmamak amacıyla öldürdüğü öğrenildi.

Cinayetin ardından Türkbükü'ndeki ormanlık alanda bir gün saklandığı ve olaydan sonra da tanınmamak için bıyıklarını kestiği öğrenilen cinayet zanlısı M.V.A., Bodrum Emniyet Müdürlüğü karşısındaki bir börekçide karnını doyururken yakalandı. Cinayet zanlısının karnını doyurduktan sonra teslim olacağını bu nedenle Emniyet'e yakın bir yere geldiğini söylediği öğrenildi.

Polis tarafından börekçide kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan M.V.A.'nın bir gün önce Türkbükü yakınlarındaki su ürünleri tesislerinde birlikte çalıştığı mesai arkadaşı Hasan Yanık ile tartıştığı ve kendisinin hep aşağılandığını söylediği öğrenildi. Kara listesinde öldürmek istediği bir kişinin daha olduğu öğrenilen M.V.A.'nın sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Haber
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