Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bodrum'da ilçe merkezine inen yaban domuzlarına gıdalı önlem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaban domuzlarının ilçeye inmemesi için kırsal alanlara yiyecek bırakılıyor.

25.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:28
Bodrum'da ilçe merkezine inen yaban domuzlarına gıdalı önlem
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaban domuzlarının ilçeye inmemesi için kırsal alanlara yiyecek bırakılıyor.
Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, pazar yerlerinden toplanan gıda atıkları, yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına yerleştiriyor.
Domuzların mahalle aralarına inmemeleri için Çırkan, Konacık ve Cumhuriyet mahallelerinin kırsalına yerleştirilen yemliklerin dışında, domuzların sıklıkla görüldüğü bazı bölgelere haftanın belirli günlerinde gıda atıkları bırakılıyor. Kırsal alana bırakılan sebze artıklarını domuz sürülerinin yediği görülüyor.
Bu çalışmayla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve sessizliğin hakim olduğu Bodrum sokaklarına, domuzların inmemesi amaçlanıyor.
Öte yandan önceki günlerde ilçe merkezindeki bir evin bahçesi ile bir alışveriş merkezi civarına inen domuzlar yiyecek ararken kameralara yansımıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden ’canlandı’ Haberler
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
’Öldü’ denilen Kim Jong-un’dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar Haberler
Korona ayrımcılığı tetikledi! Ülkede Müslümanları hastaneye almıyorlar
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor Haberler
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor
Tarihi dayanışma sonrası Fahrettin Altun ile Leyla arasında duygulandıran mesajlaşma Haberler
Tarihi dayanışma sonrası Fahrettin Altun ile Leyla arasında duygulandıran mesajlaşma
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti Haberler
Çalıştığı hastanenin 8. katından düşen adam hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››Bodrum'da ilçe merkezine inen yaban domuzlarına gıdalı önlem - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 18:24: OPEC Başkanından petrolün varil fiyatının 40 dolara yükselmesi beklentisi - Haber 18:23: VAN Bahçesaray'da açan ters laleler karla bir başka güzel-2 - Haber 18:20: İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeni ile 413 kişi hayatını kaybederken, hayatını... - Haber 18:18: Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı (2) - Haber 17:21: İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz - Haber 17:11: Ankara'da bir firma koronavirüs test kabini üretti! Günde 5 bin test gerçekleştirilebiliyor - Haber 17:04: Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti - Haberler 11:36: 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı - Haberler 19:13: Son Dakika: Türkiye'de 25 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 106 artarak 2706'ya yükseldi - Haber 17:08: Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti - Haber