Haberler » Güncel » Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor - Haber

Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kaçak yapılaşma ile başlattığı mücadele aralıksız devam ediyor.

18.12.2019 09:35 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:41Bodrum'da imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kaçak yapılaşma ile başlattığı mücadele aralıksız devam ediyor. İmara aykırılıklar nedeniyle yapı kayıt belgeleri iptal edilen yapılarda yıkım işlemleri sürdürülüyor.

Bodrum genelinde imar kirliliğine neden olan kaçak yapılarla ilgili olarak bir taraftan tespit çalışmaları ve hukuki işlemler sürerken bir taraftan da yasal süreci tamamlanan yapıların yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki Yıkım Koordinasyon Şefliği ekipleri, Güvercinlik ve Küçükbük Mahallelerinde yıkım kararı alınan bina ve eklentiler ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Bazı yapı sahipleri, Belediye ekipleri gözetiminde yıkım işlemini kendileri yaparken bazı yapılarda ise yıkımı Belediye ekipleri yaptı.

Ülke genelinde imar suçunun en çok işlendiği yer olan Bodrum'da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kaymakamlık ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği içinde çalışmalar devam ediyor. Bodrum'da yasal mevzuatlara aykırı, imar planları dışında, doğayı tahrip eden, vahşi yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Belediye Başkanı Aras'ın talimatıyla başlatılan 'Kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliğinin devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Ahmet Aras, Bodrum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:54 PTT AŞ Genel Müdürü Bozgeyik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
09:54 DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Haber
09:53 Türk salyangozu Fransız sofralarını süslüyor - Haber
09:53 Plastik saklama kaplarındaki büyük tehlike - Haber
09:52 TÜGVA çalıştayında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Haber
09:40 Göz tansiyonu ile sol gözünü kaybeden 3 çocuk babası, yardım eli bekliyor - Haber
08:10 Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı - Haber
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Haber
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Haber
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haber
18.12.2019 09:55:16