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Bodrum'da insan tacirlerine darbe: 9 gözaltı

Bodrum'da insan tacirlerine darbe: 9 gözaltıMUĞLA - Bodrum'da yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığına karıştıkları iddiasıyla aranan tacirliği yapan 9 şüpheli, üç ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

29.08.2019 20:06
Bodrum'da insan tacirlerine darbe: 9 gözaltı
MUĞLA - Bodrum'da yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığına karıştıkları iddiasıyla aranan tacirliği yapan 9 şüpheli, üç ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçmenleri Bodrum'dan yasa dışı yollarla başta Yunan adaları olmak üzere yurt dışına çıkara şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Bodrum merkezli operasyonda eş zamanlı olarak Muğla, Aydın ve Manisa tespit edilen ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli, gözaltına alınarak Bodrum'a getirildi. 2 gün gözaltında kalan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, soruşturma kapsamında 2 kişinin daha halen arandığı öğrenildi.
Bodrum'da insan tacirlerine darbe: 9 gözaltı

Bodrum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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