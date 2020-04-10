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Bodrum'da insanlar pazara teker teker alınıyor

Bodrum'da insanlar pazara teker teker alınıyor Korona virüs (Covid 19) salgını ile mücadele konusunda yayınlanan genelgeler doğrultusunda çeşitli önlemler alan Bodrum Belediyesi, alışveriş için pazaryerlerine gelen vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıyor.

10.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:20
Bodrum 'da insanlar pazara teker teker alınıyor
MUĞLA - Korona virüs (Covid 19) salgını ile mücadele konusunda yayınlanan genelgeler doğrultusunda çeşitli önlemler alan Bodrum Belediyesi, alışveriş için pazaryerlerine gelen vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıyor. Ateşleri ölçülen vatandaşlar, pazaryerlerine sırayla alınıyor.
Korona virüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığı Bodrum'da, tek noktadan pazaryerlerine giriş yapılıyor. Pazaryerlerinin diğer çıkışları ise polis barikatlarıyla kapatıldı. Tek bir giriş noktası olan pazaryerlerinde vatandaşların ateşleri ölçülürken, ellerini dezenfekte etmeleri için de girişlerde dezenfektanlar bulunduruluyor. Ateşleri ölçüldükten sonra pazar yerlerine alınan vatandaşların giriş çıkışları ise içerideki yoğunluğa göre ayarlanıyor. Maskesi bulunmayan vatandaşlara ise maske dağıtılırken, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olan vatandaşlar pazar yerlerine alınıyor. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, tezgahların üçer metre aralıklı olması için de kontrollerine devam ediyor.
Öte yandan, Bodrum pazarcılarının ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlanabilmesi için oluşturduğu "İmkanın varsa bırak, ihtiyacın varsa al" tezgahı, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
Salgına yönelik alınan önlemleri ve uygulanan tedbirleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya hassasiyetle yaklaşan vatandaşlara teşekkür etti. Pazar yerindeki bir meyve tezgahını aldığı önlemden dolayı örnek tezgah olarak gösteren Başkan Aras, yaşanan bu sıkıntılı günlerin en kısa sürede normale dönmesi temennisinde bulunarak tedbirin elden bırakılamaması çağrısında bulundu. Bodrum’da insanlar pazara teker teker alınıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Yerel
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