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Bodrum'da izinsiz gösteriye 15 gözaltı

BODRUM'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek için izinsiz eylem yapmak isteyen 15 kişi, gözaltına alındı.

22.08.2019 12:22 Bodrum'da izinsiz gösteriye 15 gözaltı
BODRUM'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek için izinsiz eylem yapmak isteyen 15 kişi, gözaltına alındı.
Bodrum Belediye Meydanı'nda dün saat 19.30 sıralarında bir araya gelen bir grup, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasını protesto etmek için eylem yapmak istedi. Polis ekipleri, izinsiz eylem yapan grubu, 3 kez dağılmaları konusunda uyardı. Grup dağılmayınca, müdahale edildi. HDP Bodrum İlçe Başkanı Fulya Erdoğan ve eş başkanı Mehmet Polat'ın da aralarında yer aldığı 15 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Eylemciler hakkında, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' ve 'polise mukavemet' suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.


Halkların Demokratik Partisi, Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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