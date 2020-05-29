Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaşın gördüğü ve jaguara benzettiği hayvan merak uyandırdı.

Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı
29.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:44
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir vatandaşın gördüğü ve jaguara benzettiği hayvan merak uyandırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kayaların arasından kedigiller familyasından olan siyah bir hayvanın gittiği görülüyor.

Bitez Mahallesi Muhtarlar Caddesi civarındaki tepeye ağaç sulamak için giden Turgay Gelmez adlı vatandaş, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki karşı tepede, jaguara benzeyen siyah bir hayvan gördü. Tepede kayaların arasında dolaşan hayvanı cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan vatandaş, hayvanın kedi veya köpeğe benzemediğini dile getirdi. Turgay Gelmez, ise yaptığı açıklamada "Biz Bitez'de daha önce diktiğimiz ağaçları sulamaya gitmiştik. Kayaların arasında dolanan bir hayvanı gördüm. Hayvan kedi veya köpeğe benzemiyor. Zaten kedi olsa o mesafeden görünmez. Kocaman bir hayvandı. Jaguar olduğunu tahmin ediyorum. Bölgedeki bir evden kaçmış olabilir. Hayvan kayaların arasında gezerken bölgedeki kuşlar da büyük bir gürültüyle ötüyordu" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti Haber
Son Dakika: BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası kesti
22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Hindistan’da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Saba Tümer’in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım Haber
Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Haber
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi Haber
Cinsel ilişki fantezisi için tutulan iki adam ellerinde palalarla yanlış eve girdi
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin’e Zehra Zümrüt Selçuk’tan cevap Haber
Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap
Haberler››Güncel››Bodrum'da jaguara benzetilen hayvan merak uyandırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:40: Vali Bilmez, atık su arıtma tesisi çalışmaları hakkında bilgi aldı - Haber 18:39: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LEVENT'TE YAPIMI SÜREN CAMİDE İNCELEMELERDE BULUNDU - Haber 18:39: Hafif ticari araç takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber 18:39: Kadirli'de kurallara uymayanlara 470 bin 870 TL ceza yazıldı - Haber 18:39: BAKAN DÖNMEZ: GÜNLÜK YURTİÇİ ÜRETİMDE TÜRKİYE PETROLLERİ 53 BİN VARİL BANDINI YAKALADI - Haber 18:26: Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak özel kreş ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi - Haber 17:19: Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı! İşte dikkat çeken özellikleri - Haber 14:00: Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım - Magazin 12:16: 22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti - Haberler 09:25: Sıfır aldığı aracı ekspertize götürünce ön kaputun cıvatalarının sök-tak olduğunu öğrendi - Ekonomi