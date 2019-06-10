Bodrum'da jet ski'de 3 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, jet ski ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Görecek Adası açıklarında şüpheli bir jet ski olduğunu tespit etti.
Ekiplerce durdurulan jet ski'deki 3 Filistin
uyruklunun, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi. Turgutreis
Limanı'na götürülen 3 düzensiz göçmenin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı
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