Haberler » Güncel » Bodrum'da kaçak yapı yıkıldı - Haber

Bodrum'da kaçak yapı yıkıldı

Bodrum ilçesinde kaçak olduğu belirtilen restoran, belediye ekipleri ve iş yeri sahibince yıkıldı.

20.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:56Bodrum'da kaçak yapı yıkıldı
ilçesinde kaçak olduğu belirtilen restoran, belediye ekipleri ve iş yeri sahibince yıkıldı.
Küçükbük sahilinde kıyı kenar çizgisi içinde kalan alanda yapılan 56 metrekarelik taş binaya, devam eden yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım işlemi uygulandı.
Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile mülkün sahibi Küçükbük Muhtarı Ali Akbulut işbirliğinde gerçekleştirilen yıkımda, bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar da hazır bulundu.
İmara aykırı yapı için önce davacı sonra davalı olan muhtar Ali Akbulut, yaptığı açıklamada, binanın yapılmaması için derneklerle birlikte dava açtıklarını, dava süreci devam ederken yeri satın aldığını ama yine de davasından vazgeçmediğini ifade etti.
Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek de binanın yıkılmasına çok sevindiklerini belirtti.

Ali Akbulut, Bodrum, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 19:14:47