Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

BODRUM'daki imara aykırı kaçak yapıların yıkımlarıyla ilgili süreç devam ediyor. İlçede kaçak yapılaşma kapsamına girdiği tespit edilen çok sayıda villa ve rezidans projesi, belediyelerin verdiği yıkım kararlarına karşı yürütmeyi durdurma kararı aldırırken, yıkımların sürmesi için yasal sürenin dolması bekleniyor. Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yakından ilgilendiği 'The Bo Viera' projesinde, yıkım işlemlerinin sonuna gelindi. Sahil şeridine inşa edilen asansörün yanı sıra, 108 bağımsız yapıdan 54'ü de yıkıldı. Yıkılan evlerin yerine, fidan dikildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "İlçede yaklaşık 5 bin kaçak yapı var. Bunlarla olan mücadelemiz sürecek. Bodrum'un metropol, kozmopolit bir kent olmasına izin veremeyiz" dedi.

Muğla'da, il genelinde tespit edilen kaçak yapıların yıkım işlemleri sürerken, birçok mega projeye ev sahipliği yapan Bodrum'da da aynı süreç işliyor. İmar planlarına aykırı oldukları tespit edilen çok sayıdaki otel, villa ve rezidansın yıkımı tamamlanırken, bazı firmalar, belediyelerin aldıkları yıkım kararıyla ilgili mahkemeye başvurarak, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

20 Ağustos'ta ilçeye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da söz konusu projelerin yıkımlarını denizden tekneyle takip etmiş, firma sahiplerine de 'Siz bu kaçak yapıları yıkmayacaksanız biz gelip yıkacağız' demişti. Bakan Kurum'un sözlerinin ardından proje sahipleri, yıkım işlemlerini hızlandırdı. Sahil şeridine inşa edilen asansör ile en çok konuşulan projelerden biri haline gelen 'The Bo Viera' projesinde, kaçak olduğu tespit edilen asansörün yanı sıra 108 bağımsız yapının 54'ü yıkıldı. Yıkım yapılan yere fidan dikildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, projedeki kaçak yapıların yüzde 99'unun yıkıldığını, peyzaj çalışması yapıldığını açıkladı.

'12 BÜYÜK PROJEYE MÜDAHELE EDİLDİ'

Plansız büyüme ve kaçak yapılaşmanın Bodrum'a yapılan ihanet olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, "İlçedeki bazı projelerde imar planlarına aykırılıklar vardı. Bakanlığımız da müdahalede bulundu. 12 büyük konut ve otel projesine müdahale edildi. Bunların bir kısmında yıkım devam ediyor, bir kısmında ise yıkım bitti. Belediyemiz tarafımızdan yapılan tespitlerde, imar barışından sonraki süreçte bu şekilde 600 kaçak yapıyı tespit ettik. Onlar hakkında da mühürleme, para cezası, suç duyuruları ve yıkım kararları alınması gibi işlemler devam ediyor" dedi.

Yapılan çalışmalarda, irili ufaklı 5 bin kaçak yapılaşma noktası tespit edildiğini ifade eden Aras, "Bu rakam her an artabiliyor, çünkü kaçak yapılaşma sürüyor. Bir eve yapılan küçük bir eklenti, bir balkon, bir duvar ya da bir iskele de kaçak yapılaşmadır. Tüm bunlarla mücadele etmeliyiz. Bodrum her şeye rağmen hala yüzde 60'ı orman olan kenttir. Henüz mevcut imar alanlarımız yapılaşmadan yeni imar alanları açmanın hiçbir manası yok. Bodrum'un doğasına kültürüne insanına denizine zarar verecek işlere izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'YIKIM SÜRECİ BİTMEZ'

Yıkım sürecinin hiçbir zaman tamamlanamayacağını kaydeden Başkan Aras, "Çünkü Bodrum'da kaçak yapılaşma devam ediyor. Biz göz önünde olmayan yerlerden hala şikayetler alıyoruz. Gidip baktığımızda da bu şikayetlerin çoğunun haklı olduğunu görüyoruz. Bunca müdahaleye ve yıkıma rağmen kaçak yapılaşma devam ediyor. Ben bu konuda bakanlığımızın müdahalesini oldukça önemli buluyorum" dedi.

Bodrum yarımadasının kendi tarihiyle, biyolojik çeşitliliğiyle ve ekolojisiyle butik bir yarımada olduğunu vurgulayan Aras, "Burayı bir metropol, bir kozmopolit bir kent yapamayız ve buna izin veremeyiz. Bundan sonra da toplu konut uygulamalarına, 400- 500'lük konutluk projelere izin vermek niyetinde değiliz. Turizm imarı kullanılarak yapılan konut projelerine de hiç izin vermek niyetinde değiliz. Biz Bodrum'u bir turizm kenti olarak korumak istiyoruz. Böyle giderse, Bodrum turizm hüviyetini kaybedip, büyük nüfuslu bir kent haline gelecek, bu hem Türkiye'ye hem de Bodrum'a kaybettirir" dedi.