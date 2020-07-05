Bodrum'da kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi kameraya yansıdı (2)

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

05.07.2020 23:06 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:11
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Göltürkbükü Mahallesi açıklarında seyreden sürat botunun kaptanı denize düştü.
Çevresinde tehlikeli şekilde dönerek etrafındaki teknelere çarpma tehlikesi atlatan botu durdurulabilmek için sahil güvenlik ve çevredeki teknecilerden destek istendi.
Sürat botu durdurularak kıyıya çekildi, olayda yaralanan olmadı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde botun etrafında dönmesi yer alıyor. Bodrum’da kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi kameraya yansıdı (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Göltürkbükü, Bodrum, Muğla, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Bodrum'da kaptanı denize düşen sürat botunun etrafında dönmesi kameraya yansıdı (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:02: Düğünde takılar cansız mankenlere takıldı - Haber 22:59: Kayseri'de baraj gölünde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı - Haber 22:54: Piknikte kazayla kardeşini öldürdü - Haber 22:48: Mardin'de yol kontrolünde durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Haber 22:39: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erdem Bayazıt paylaşımı - Haber 21:31: Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını "Çankırı'dan örnek geldi" notuyla paylaştı - Haber 21:29: Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi! O anlar kameralara böyle yansıdı - Haberler 19:39: Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı - Haber 15:11: Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım - Ekonomi