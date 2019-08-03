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Bodrum'da kayalıklara çarpan tekne battı: 2 kişi kurtarıldı

Bodrum'da kayalıklara çarpan tekne battı: 2 kişi kurtarıldıMUĞLA - Bodrum'da kayalıklara çarpan tekne batarken, teknedeki 2 kişi kurtarıldı.

03.08.2019 03:47 Bodrum'da kayalıklara çarpan tekne battı: 2 kişi kurtarıldı
Bodrum'da kayalıklara çarpan tekne battı: 2 kişi kurtarıldı
MUĞLA - Bodrum'da kayalıklara çarpan tekne batarken, teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Öğle saatlerinde, Turgutreis Hüseyin Burnu önlerinden geçerken kayalıklara çarpan 14 metre uzunluğundaki fiber yelkenli tekne kısa sürede sulara gömüldü. Çeşme Limanına kayıtlı Rapsodi adlı teknenin battığını ihbar alan Sahil Güvenlik ekipleri, süratle bölgeye ulaştı. Teknede bulunan 2 Türk vatandaşını Sahil Güvenlik Botuna alan ekipler, kazazedeleri Turgutreis balıkçı barınağına götürdü.
Şahıslar kurtarıldıktan kısa süre sonra Rapsodi isimli yelkenli teknenin sulara gömüldüğü öğrenildi.

Turgutreis, Bodrum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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