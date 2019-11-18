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Bodrum'da kedi fare oyunu kamerada

Bodrum'da kedi fare oyunu kamerada Kediden kaçan fare saatlerce çamaşır asacağında beklediMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evin önünde kediye yakalanan fare çareyi çamaşır asacağına çıkmakta buldu.

18.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:03
'da kedi fare oyunu kamerada
Kediden kaçan fare saatlerce çamaşır asacağında bekledi
MUĞLA - 'nın Bodrum ilçesinde bir evin önünde kediye yakalanan fare çareyi çamaşır asacağına çıkmakta buldu.
Bodrum'un mahallesinde bulunan bir evin önünde duran fare, 2 kediyi karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. Bir müddet evin önünde ki saksının arkasına saklanan fareyi gören kediler saldırıya geçince fare çareyi çamaşır asacağına çıkmakta buldu. Çamaşır asacağına çıkan fare gidecek yer bulamadı. 2 kedi ise farenin saatlerce inmesini bekledi. Bu durumu gören vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla çekti. Farenin çamaşır asacağına tırmandığı anları videoyu çeken vatandaş ise şaşkın gözlerle o anları hem izledi hem kaydetti. Zaman zaman bulunduğu yerden inmeye çalışan fare kedilerin tepki vermesiyle tekrar bulunduğu yere çıkarak beklemeye başladı.
Kedilerin boş bir anından faydalanan fare ise hızlı bir şekilde yere atlayarak gözden kayboldu.
Bodrum'da kedi fare oyunu kamerada

Konacık, Bodrum, Muğla, Genel

Kaynak: İHA


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