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Bodrum'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kıyı ve deniz temizliği etkinliği düzenlendi.

26.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:48
'nın ilçesinde, kıyı ve deniz temizliği etkinliği düzenlendi.
Ortakent-Yahşi sahilinde ve limanda düzenlenen etkinlikte 1'i kadın 10 dalgıç, denizin dibindeki atıkları topladı.
Çalışmalara, öğrenciler ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de kıyıdan destek verdi.
Denizden ve kıyıdan lastik, cam, uydu anteni ve sandalyeden oluşan yaklaşık 250 kilogram atık toplandı.
Kıyıya getirilen atıklar, ayrıştırılarak belediye geri dönüşüm tesisine götürüldü.
Öte yandan, dalgıçların deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla da görüntülendi.
Bodrum'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı

Ortakent Yahşi, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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