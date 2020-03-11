Bodrum'da kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kıyı ve deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.
11.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:21
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, kıyı ve deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.
Akyarlar Limanı ve koy genelinde düzenlenen etkinlikte 10 dalgıç, denizin dibindeki atıkları temizledi. Çalışmalara, Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe Ortaokulu öğrencileri de kıyıdan destek verdi.
Etkinlikte, karton, cam, plastik ve araç lastiklerinin de olduğu yaklaşık 150 kilogram atık toplandı.
Kıyıya çıkarılan atıklar, ayrıştırılarak belediye geri dönüşüm tesisine götürüldü.
Deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla da görüntülendi.
Akyarlar Limanı ve koy genelinde düzenlenen etkinlikte 10 dalgıç, denizin dibindeki atıkları temizledi. Çalışmalara, Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe Ortaokulu öğrencileri de kıyıdan destek verdi.
Etkinlikte, karton, cam, plastik ve araç lastiklerinin de olduğu yaklaşık 150 kilogram atık toplandı.
Kıyıya çıkarılan atıklar, ayrıştırılarak belediye geri dönüşüm tesisine götürüldü.
Deniz dibi temizlik çalışması, su altı kamerasıyla da görüntülendi.
Kaynak: AA
Manşet
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