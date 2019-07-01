01.07.2019 21:21
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Bodrum'da korkutan yangın

- Bodrum'da korkutan yangınMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen makilik alandaki yangın 15 hektarlık alanı kül etti.

- Bodrum 'da korkutan yangın
MUĞLA - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen makilik alandaki yangın 15 hektarlık alanı kül etti. Yangına, 2 helikopter çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti.
Bugün öğle saatlerinde Gümüşlük mahallesi, dere köy, çilek dağı ile Kavak boğazı arasında yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyen yangın tüm bölgeye yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale edemediği bölgede çıkan yangına havadan 2 helikopter müdahale etti. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra AKUT ve Muğla 911 Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri de destek verdi. Kayalık ve engebeli arazi nedeniyle ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekti.
Akşam saatlerine kadar devam eden yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Alevlerin söndürüldüğü bölgelerde ise soğutma çalışmaları başladı.Bodrum'da korkutan yangın
Kaynak: İHA
İtfaiye , Bodrum , Muğla , 3. Sayfa

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