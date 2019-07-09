09.07.2019 08:50
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Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Gümüşlük Karakaya mahallesinde makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle 1 hektarlık bir alana yayılan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ve orman ekiplerine haber verdi. Bodrum itfaiye ekipleri ve Orman ekipleri kısa sürede yangının bulunduğu noktaya ulaştı. Yangına müdahale eden Orman ekipleri yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangını söndürdü. Bölgeye 1 arazöz, 3 itfaiye aracı, 5 Orman işçisi, 6 itfaiye eri müdahale etti. Yangının olduğu bölgede 122 ambulans da hazır bulundu. Yangının neden çıktığı konusunda jandarma ve itfaiye ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel

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