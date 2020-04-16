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Bodrum'da koronavirüs tedbirleri aralıksız sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

16.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:30
Bodrum'da koronavirüs tedbirleri aralıksız sürüyor
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, normal görevlerinin yanında, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında pazar yerleri, otogar, marketler, eczaneler, bankalar, PTT şubeleri, parklar, sahil bantları ve vatandaşların yoğunluk oluşturabileceği alanlarda düzenli kontroller gerçekleştiriyor.
Vatandaşlara gerekli ikaz ve bilgilendirme yapılırken, sosyal mesafe konusunda da kurallara uymaları isteniyor. Uyarılara uymayan vatandaşlar hakkında ise gerekli idari işlemler yapılıyor.
Ekipler ilçe girişindeki Torba Kontrol Noktasında da seyahat belgesi ve araç izin belgeleri ile ilgili kontrol ve kayıt işlemlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel
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