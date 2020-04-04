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Bodrum'da koronavirüse karşı psikolojik danışmanlık hattı kuruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedbirleri kapsamında psikolojik destek hattı kuruldu.

04.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:40
Bodrum'da koronavirüse karşı psikolojik danışmanlık hattı kuruldu
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tedbirleri kapsamında psikolojik destek hattı kuruldu.
Bodrum Belediyesi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sosyal izolasyon yaşayan Bodrum halkının, pandemi konusundaki endişelerini gidermek, kaygı ve stres düzeyini dengelemek amacıyla "Psikolojik Danışmanlık Hattı"nı hizmete aldı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı yazılı açıklamada, hattın 6 Nisan'dan itibaren hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.
Dünyayı etkisi altına alan salgının sadece fiziksel değil, ruhsal sağlığa da etkileri olduğunu belirten Aras, vatandaşların, bu dönemde belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görevli psikolog danışmanı arayarak destek alabileceğini kaydetti.
Sosyal izolasyon ve pandemi konusunda psikolojik danışmanlık hizmeti isteyen vatandaşların, hafta içi 08.30-17.30'da belediyenin 444 00 48 numaralı çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunabilecekleri bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel
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