Haber, Son Dakika, Haberler

Bodrum'da koronavirüsle ilgili normalleşme adımları

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine geçilmesine ilişkin bir dizi tedbir alındığı bildirildi.

Bodrum'da koronavirüsle ilgili normalleşme adımları
05.05.2020 19:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 20:08
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine geçilmesine ilişkin bir dizi tedbir alındığı bildirildi.
Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı normalleşme süreciyle ilgili açıklamanın ardından ilçede faaliyet gösteren 527 berber, kuaför ve güzellik salonunun 11 Mayıs'ta açılabilmesi için hazırlıklara başlandı.
Bunun için önlem alan belediye ekipleri açılacak tüm iş yerlerini düzenli olarak dezenfekte edecek.
Ekipler, ihtiyaç duyulan maske, eldiven ve koruyucu siperlik temini için esnafa yardımcı olacak. Hafta sonları belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak 65 yaş ve üzeri vatandaşların maske ihtiyacı da belediye tarafından karşılanacak.
"Bodrum'da hayat yeniden başlıyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, uzun süren bir izolasyon döneminin ardından ilçedeki hayatın yeniden başlayacağını ifade etti.
Bunun için gerekli hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Aras, "İş yerleri virüse karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor. İlk etapta berber, kuaför ve güzellik salonları için akreditasyon kriterlerimizi belirliyoruz. Belediyeden ruhsat alan her sektör için belirli standartlar getireceğiz. Bu programı 11 Mayıs itibariyle uygulamaya başlıyoruz. Alınan tedbirleri inceleyeceğiz ve iş yerlerimize güvenli alan belgesi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Aras, Bodrum'da bu yaz yerli turizm hareketliliğinin mayıs sonu itibariyle başlamasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bodrum, Muğla, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı’yı aradı: Ersin’in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Haberler
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Kırıkkale’de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu’ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM’ler değil Haberler
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil
Fenomen Murat Övüç’ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen ’monoklonal antikor’ geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Suriye ekonomisinin yüzde 60’ını elinde bulunduran kuzen, Esed’e meydan okudu Haberler
Suriye ekonomisinin yüzde 60'ını elinde bulunduran kuzen, Esed'e meydan okudu
Haberler››Güncel››Bodrum'da koronavirüsle ilgili normalleşme adımları - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:34: Heyelan nedeniyle yolda kalan şoförlere Türk Kızılaydan iftar - Haber 21:30: Mali'deki silahlı saldırılarda ocak mart arasında 380 sivil öldürüldü - Haber 21:28: Sudan'daki Türk hasta ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi - Haber 21:26: Hamas: İsrail ile esir takası müzakerelerinde ilerleme yok - Haber 21:25: Japonya'da 5.0 büyüklüğünde deprem - Haber 21:23: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem: Çocukları sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum - Haber 21:03: Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Füsun Eyüboğlu'ndan normalleşme planına eleştiri: Öncelik AVM'ler değil - Haber 19:26: Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var - Haber 15:57: Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi - Haber 14:27: Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü - Haberler